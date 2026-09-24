BOLZANO. Sono 15 le nuove guide turistiche abilitate in Alto Adige. Hanno superato l’esame lo scorso luglio e ricevuto il diploma il 23 settembre dall’assessore provinciale al Turismo Luis Walcher. Nell’elenco provinciale figurano attualmente 384 guide, delle quali circa 238 esercitano la professione.

Le guide accompagnano i visitatori alla scoperta del territorio, illustrandone storia, arte, tradizioni e paesaggi. Possono condurre visite nei centri storici, nei musei e lungo gli itinerari naturalistici. «Una visita guidata condotta da una guida turistica qualificata trasforma l’esplorazione del nostro territorio in un’esperienza destinata a lasciare un ricordo duraturo», ha detto Walcher durante la cerimonia.

Alla consegna dei diplomi hanno partecipato Markus Perwanger, presidente dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici dell’Alto Adige, Ada Bianchini, presidente della Rete Guide turistiche e accompagnatori, e Elisa Montali, direttrice dell’Area funzionale Turismo. Leo Andergassen, direttore di Castel Tirolo, ha tenuto un breve intervento sul patrimonio artistico altoatesino.

Per rispondere alla domanda di professionisti, la Provincia sta preparando un nuovo esame di abilitazione, previsto tra la fine di febbraio e marzo 2027. Per partecipare occorrono almeno 18 anni, la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione europea e un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una formazione professionale.