BOLZANO. In Alto Adige ci sono 303mila alloggi registrati al catasto a fronte di 240.800 nuclei familiari, eppure trovare una casa a prezzi accessibili resta uno dei principali ostacoli per chi cerca lavoro o intende trasferirsi in provincia. Il problema è stato al centro della seduta della Commissione provinciale per l'impiego, dedicata al rapporto tra mercato immobiliare e occupazione. L'assessora provinciale al Lavoro Magdalena Amhof ha ribadito la necessità di intervenire sui costi abitativi per sostenere la crescita economica e attirare personale qualificato.

«Nella strategia per il mercato del lavoro abbiamo indicato gli alloggi a prezzi accessibili come un fattore fondamentale per l'attrattività del territorio e il reclutamento di manodopera», ha spiegato Amhof. Il direttore della Ripartizione Edilizia abitativa, Stefan Walder, ha evidenziato come la crescita occupazionale altoatesina sia attualmente sostenuta soprattutto da lavoratori non residenti e stranieri, che necessitano di sistemazioni temporanee o permanenti. Il patrimonio immobiliare esistente, tuttavia, è disponibile soltanto in parte, anche a causa degli utilizzi turistici e degli appartamenti sfitti.

La Riforma Abitare 2025 punta proprio a recuperare gli immobili esistenti, ampliare l'offerta di abitazioni in affitto e favorire l'acquisto della prima casa. Tra gli strumenti previsti figura anche un fondo di garanzia per incentivare i proprietari a mettere sul mercato gli appartamenti attualmente inutilizzati. Secondo Amhof, occorre un impegno condiviso tra Provincia, Comuni, imprese e parti sociali. È inoltre in preparazione un documento programmatico per individuare interventi coordinati capaci di trattenere e attirare lavoratori qualificati.

Durante la seduta, il direttore del Servizio Mercato del lavoro Stefan Luther ha affrontato anche il futuro delle politiche occupazionali dopo la conclusione del programma GOL, per il quale è allo studio un sistema sostitutivo. Sul fronte della digitalizzazione, entro la fine del 2026 sarà completamente informatizzata la gestione delle persone disoccupate. Per il 2027 sono invece previsti un nuovo portale per i tirocini di orientamento e il rinnovamento della piattaforma tuttoJobs Alto Adige.