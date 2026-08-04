BOLZANO. L'ondata di caldo non ha ancora intenzione di lasciare l'Alto Adige. L'alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a metà settimana, con temperature che nelle vallate più calde raggiungeranno ancora i 36-37 gradi.

Mercoledì il sole sarà protagonista soprattutto nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio, invece, torneranno a svilupparsi nubi cumuliformi con la possibilità di isolati temporali, mentre il caldo resterà intenso.

Da giovedì il tempo inizierà lentamente a cambiare. Il sole continuerà a prevalere, ma aumenterà la probabilità di temporali pomeridiani, che potranno risultare più diffusi e consistenti rispetto ai giorni precedenti. Le massime rimarranno elevate, comprese tra 29 e 36 gradi, mentre le minime oscilleranno fra 13 e 22 gradi.

Venerdì il quadro meteorologico sarà più variabile, con alternanza di sole e nuvole e ancora qualche temporale. Contestualmente arriverà anche un primo calo delle temperature, che si porteranno su valori più vicini alla media del periodo, con massime comprese tra 25 e 33 gradi.

Per sabato le previsioni indicano un miglioramento: il tempo sarà nel complesso abbastanza buono, con ampie schiarite e solo qualche locale rovescio, mentre le temperature resteranno stabili sui valori più contenuti raggiunti a fine settimana.