BOLZANO. Un primo assaggio d'inverno è arrivato in Alto Adige. Le valli più alte della provincia si sono svegliate con i primi fiocchi di neve della stagione, che hanno imbiancato alcune delle località più conosciute delle Dolomiti, in particolare Badia, Dobbiaco e Sesto.

Il fenomeno ha interessato soprattutto il settore orientale del territorio provinciale, con la quota delle nevicate attestata intorno ai 1.200 metri. A spiegare l'origine delle precipitazioni è il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, che ha ricondotto il cambiamento alle diverse masse d'aria presenti sul territorio.

L'aria umida in arrivo dal Mediterraneo ha infatti incontrato correnti più fredde, creando le condizioni favorevoli alle precipitazioni nevose. Il risultato è stato un primo scenario invernale, con un sottile manto bianco sui paesaggi delle località in quota.

Per le montagne altoatesine si tratta di uno dei primi segnali concreti dell'avvicinarsi della stagione fredda, con le prime imbiancate che anticipano l'atmosfera invernale sulle Dolomiti.