BOLZANO. Gli affitti brevi continuano a crescere in Alto Adige, mentre giovani e famiglie faticano sempre più a trovare una casa a prezzi accessibili. A lanciare l'allarme è l'Hgv, Unione Hotel e Ristorazione, all'indomani della manifestazione contro il caro vita a Bolzano. Secondo l'associazione, la progressiva trasformazione delle abitazioni private in alloggi turistici contribuisce a ridurre l'offerta residenziale e ad aumentare i costi.

I numeri dello studio Federalberghi di ottobre 2026 fotografano una crescita sostenuta. Ad agosto gli annunci su Airbnb in provincia erano 9.351, il 20% in più rispetto al 2025, contro un incremento nazionale del 7,2%. La capacità ricettiva teorica supera i 38mila posti letto, con una presenza particolarmente significativa nei principali centri urbani.

A Merano si contano 1.818 annunci, a Bolzano 1.178, a Bressanone 1.041 e a Brunico 624. Complessivamente sono 4.661 annunci nelle quattro città. Un altro dato evidenziato dall'Hgv riguarda la concentrazione del mercato: appena 74 profili di host gestiscono 4.026 annunci, pari al 43% dell'intera offerta provinciale.

«Quando pochi profili commercializzano migliaia di alloggi, siamo ormai ben lontani dall'idea originaria di affittare occasionalmente una stanza privata», sottolinea Raffael Mooswalder, direttore dell'Hgv. Secondo l'associazione si è sviluppato un mercato professionale che compete con le strutture ricettive tradizionali e contribuisce ad aggravare la carenza di abitazioni e il caro affitti in Alto Adige.