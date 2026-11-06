BOLZANO. Cambiano le regole per il sostegno economico alle persone con più di 65 anni in Alto Adige. La Giunta provinciale ha approvato alcune modifiche alla prestazione destinata agli anziani in difficoltà economica, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e rendere il contributo più aderente alle condizioni economiche dei nuclei familiari.

La novità principale riguarda l'eliminazione dell'attuale limite di reddito mensile di 1.000 euro. Dal 2027, per accedere al sussidio sarà necessario che nel nucleo familiare sia presente almeno una persona con più di 65 anni e che l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sia inferiore a 20.000 euro. Non sarà più necessario percepire una pensione: il requisito viene quindi superato, consentendo di includere anche persone anziane che non ricevono un trattamento pensionistico.

Cambierà anche il sistema di calcolo dell'importo. Finora il contributo veniva determinato sulla base della differenza tra la pensione mensile percepita e la soglia massima di 1.000 euro. Con il nuovo meccanismo saranno invece introdotte tre fasce di sostegno: 150, 250 o 350 euro al mese, differenziate in base al valore Isee del nucleo familiare.

Sono previste inoltre maggiorazioni per le persone che hanno versato contributi nelle gestioni previdenziali obbligatorie per almeno vent'anni. Un ulteriore incremento riguarderà i nuclei familiari in cui convivono più persone con oltre 65 anni: in questi casi il contributo sarà maggiorato attraverso l'applicazione del coefficiente 1,3.

Un'altra disposizione riguarda il rapporto con le altre misure di assistenza: il sussidio non sarà conteggiato nel calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale.

I numeri del 2026 restituiscono le dimensioni dell'intervento. Quest'anno sono infatti 2.834 le persone che hanno maturato il diritto alla prestazione provinciale, per uno stanziamento complessivo di 9,61 milioni di euro.

«Fin dall'inizio, l'obiettivo di questo sostegno era aiutare le persone che in età avanzata hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con il proprio reddito. Dopo diversi adeguamenti e sulla base dell'esperienza maturata, siamo convinti che con le novità previste per il 2027 compiremo un importante passo avanti verso questo obiettivo», sottolinea l'assessora provinciale Pamer.