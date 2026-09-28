BOLZANO. Prezzi dei carburanti in calo in Alto Adige dopo la decisione di Eni di introdurre un tetto massimo ai listini. Questa mattina le rilevazioni sul territorio provinciale mostravano il diesel in varie stazioni a 2,19 euro al litro, mentre la benzina si è attestata a 1,99 euro al litro. Le app per i prezzi del carburante precisano che i dati sono in via di aggiornamento.

"Il tetto ai prezzi di Eni ha naturalmente un impatto anche sui distributori indipendenti dell'Alto Adige. Tuttavia non saremo certamente in grado di adeguarci in questa misura, perché acquistiamo praticamente a prezzi pari a quelli a cui loro vendono al cliente finale". A chiarirlo è Petra Laimer, presidente dei Liberi Distributori dell'Unione Commercio turismo servizi Alto Adige. In questo contesto, Laimer sottolinea come Eni goda di un grande vantaggio competitivo, disponendo la multinazionale di proprie raffinerie. "Nei prossimi giorni, tuttavia, la situazione complessiva si regolerà certamente da sé", si dichiara fiduciosa Laimer.