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BOLZANO. Si aprono le iscrizioni ai concorsi musicali “prima la musica” e “podium.jazz.pop.rock” 2027, dedicati ai giovani talenti dell'Alto Adige. Dal 15 novembre 2026 è possibile presentare la domanda online. Per la prima volta la Provincia organizzerà direttamente le selezioni territoriali, grazie alla piena adesione all'organizzazione austriaca Musik der Jugend, facilitando l'accesso alle competizioni federali.
«Per la prima volta i giovani possono misurarsi ad alto livello nella propria provincia e intraprendere il percorso verso il concorso federale austriaco. Chi vuole promuovere il talento deve rendere accessibili le opportunità», sottolinea l'assessore provinciale Philipp Achammer. La novità punta a valorizzare i musicisti altoatesini, riducendo gli spostamenti necessari per partecipare alle selezioni.
Il concorso “prima la musica” si svolgerà dal 25 febbraio al 5 marzo 2027 a Ora e Termeno. Il programma prevede tre categorie: solisti, “prima la musicaPLUS” e musica da camera. Debutta inoltre una sezione dedicata all'armonica stiriana. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 dicembre 2026.
Spazio anche a jazz, pop e rock con “podium.jazz.pop.rock”, in programma il 22 e 23 aprile 2027 ad Appiano. I partecipanti potranno proporre brani originali o reinterpretazioni personali. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2027. I migliori classificati accederanno ai rispettivi concorsi federali austriaci.