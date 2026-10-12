BOLZANO. Domani, martedì 13 ottobre, suoneranno tutte le 570 sirene dell’Alto Adige. La prova provinciale d’allarme della Protezione civile è prevista poco dopo le 10, presumibilmente alle 10.10, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. L’obiettivo è far conoscere il segnale alla popolazione e verificare il funzionamento degli impianti.

Il test aiuta a individuare eventuali anomalie tecniche, spiega il direttore dell’Agenzia Klaus Unterweger. «Chi conosce il segnale e sa come comportarsi in caso di emergenza è in grado di reagire rapidamente e nel modo corretto». Il 3 e 4 ottobre Unterweger era a Gemona del Friuli, per il cinquantesimo anniversario del terremoto, con una delegazione altoatesina di soccorritori: un’occasione di confronto su esercitazioni, procedure coordinate e collaborazione transfrontaliera.

La prevenzione sarà al centro anche della giornata organizzata sabato 24 ottobre a Merano, nell’ambito di “Io non rischio”. Nei pressi del Kurhaus saranno fornite informazioni sulle alluvioni, sul Piano delle zone di pericolo della città, sui comportamenti da adottare in caso di piena e sulle opere di protezione idraulica.

Dal 15 al 18 ottobre l’Agenzia parteciperà a “Percorsi di Protezione Civile” a Roma, a Villa Borghese. Dal 25 al 27 ottobre sarà al Festival delle Regioni a Firenze: presenterà i piani di prevenzione e protezione civile e il tema della tutela del patrimonio culturale durante gli eventi estremi, in collaborazione con il Museo Archeologico dell’Alto Adige.