BOLZANO. Conciliare lavoro e famiglia in Alto Adige resta una sfida per molti genitori. Il 57% dei partecipanti a un'indagine segnala difficoltà nell'assistenza ai figli durante l'estate, mentre il 41% denuncia problemi economici legati al congedo parentale. Sono alcuni dei risultati del questionario «Futuro Famiglie», promosso da Forum Prevenzione e Thrive+, che ha raccolto 3.488 risposte e oltre mille contributi aperti. I dati, analizzati da Eurac Research, evidenziano ostacoli che incidono soprattutto sull'organizzazione quotidiana e sulle possibilità lavorative delle madri.

Il 73% delle madri intervistate ha dichiarato di aver desiderato o di voler rientrare al lavoro, ma soltanto una piccola parte è riuscita a farlo senza limitazioni. Tra le criticità emerge il peso economico dei congedi: l'indennità pari al 30% dello stipendio per gran parte del periodo viene considerata insufficiente da numerosi partecipanti, soprattutto per chi deve sostenere mutui, affitti o le spese per più figli. Le testimonianze raccontano le difficoltà di mantenere un equilibrio tra reddito familiare e cura dei bambini.

Un altro problema riguarda la lunga pausa scolastica estiva, durante la quale il 57% del campione dichiara di incontrare difficoltà nell'organizzazione dell'assistenza. I servizi educativi vengono spesso giudicati positivamente per la qualità, ma gli orari risultano poco compatibili con quelli lavorativi. Secondo il rapporto, queste criticità non possono essere considerate soltanto questioni private delle singole famiglie, ma richiedono una riflessione sull'organizzazione complessiva dei servizi.

Eurac Research precisa che l'indagine non è statisticamente rappresentativa della popolazione altoatesina: il 72% dei partecipanti si colloca nel ceto medio. «Non possiamo generalizzare questi dati all'intera popolazione provinciale», sottolinea Alexandra Tomaselli, sociogiurista responsabile dell'analisi. Tuttavia, proprio le difficoltà segnalate da persone relativamente tutelate rappresentano, secondo la ricercatrice, un campanello d'allarme. Per le famiglie con minori risorse economiche e sociali, osserva, gli ostacoli potrebbero essere ancora più accentuati.