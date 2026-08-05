BOLZANO. L'Alto Adige si conferma la provincia italiana con la fecondità più elevata. Lo certifica il Rapporto CeDAP 2025 del Ministero della Salute, che fotografa l'andamento delle nascite in Italia.

Secondo il rapporto, in Alto Adige ogni donna ha in media 1,55 figli, il valore più alto tra tutte le province e regioni italiane. Anche il tasso di natalità si mantiene sopra la media nazionale, con 6,8 nati ogni mille abitanti, contro il 6,0 registrato in Italia. Complessivamente il Trentino-Alto Adige è la regione più fertile del Paese, con una media di 1,40 figli per donna.



Anche il numero dei parti registra una lieve ripresa. Dopo i 4.661 parti del 2023 e i 4.550 del 2024, nel 2025 le nascite in ospedale sono salite a 4.577, in controtendenza rispetto al calo osservato in gran parte del Paese.

Quasi tutte le nascite avvengono nelle strutture pubbliche. In Alto Adige il 99,4% dei parti si svolge infatti in un punto nascita pubblico, mentre i parti a domicilio rappresentano appena lo 0,6% del totale.