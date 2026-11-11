BOLZANO. Incentivi fino al 75% per convincere aziende e condomini a scegliere alternative all’automobile. La Provincia di Bolzano finanzia l’acquisto di biciclette, la realizzazione di parcheggi per le due ruote e i servizi di car sharing elettrico. La misura nasce da un dato: un tragitto quotidiano su due è inferiore a cinque chilometri e due su tre non raggiungono i dieci.

Per le imprese il contributo copre fino al 40% della spesa per bici ed e-bike destinate al personale e fino al 50% per rastrelliere, tettoie e parcheggi. La quota sale al 75% quando le strutture sono aperte anche al pubblico. Previsto inoltre un sostegno fino al 50% per le auto elettriche condivise, purché utilizzabili dalla collettività fuori dagli orari aziendali.

Anche i condomini possono ottenere il rimborso del 50% dei costi per parcheggi sicuri per biciclette e veicoli elettrici in condivisione. «Non vogliamo prescrivere alle persone come debbano spostarsi, ma creare valide alternative», spiega l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, sottolineando l’importanza di strutture adeguate vicino a casa e al lavoro.

Oggi in Alto Adige bici ed e-bike rappresentano circa il 15% degli spostamenti giornalieri. L’obiettivo della Provincia è arrivare almeno al 20% entro il 2030. Un’indagine su oltre mille dipendenti provinciali indica nei parcheggi comodi e sicuri una delle condizioni decisive. Per questo i progetti finanziati devono garantire accessibilità, spazio sufficiente e la possibilità di legare il telaio, precisa il dirigente Alexander Alber.