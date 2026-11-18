BOLZANO. I giovani della Stella alpina sostengono la proposta di vietare l’accesso ai social network ai minori di 13 anni e di rendere obbligatoria la supervisione dei genitori per gli adolescenti tra i 13 e i 16 anni. «L’uso dei social media può comportare un forte stress psicologico, soprattutto per i giovani», afferma Lisa Reichsigl, presidente della Junge Generation della Svp.

Nella nota, l’organizzazione richiama studi sugli effetti dei social sul benessere dei ragazzi. Reichsigl indica tra i rischi il cyberbullismo, i tentativi di contatto da parte di estranei con cattive intenzioni e la dipendenza. «Proprio i bambini spesso faticano a valutare ciò che incontrano online e come proteggersi», osserva.

Secondo il vicepresidente Kevin Pichler, il divieto per i più piccoli lascerebbe più tempo agli interessi personali e agli amici. «Con un divieto riapriamo ai bambini sotto i 13 anni la porta verso hobby reali e incontri personali con gli amici», sostiene.

Per la Junge Generation, i limiti di età sono solo una parte della soluzione. «I bambini e gli adolescenti devono imparare a riconoscere i rischi e a muoversi in sicurezza in rete», si legge nella nota. L’organizzazione chiede quindi di rafforzare la prevenzione nelle scuole e di coinvolgere maggiormente i genitori nell’educazione digitale dei figli.