BOLZANO. Cresce la rete dei Poli Educativi Territoriali in Alto Adige: dagli 11 dello scorso anno si è passati agli attuali 17. Il progetto coinvolge 22 istituti scolastici di ogni ordine e grado e 14 centri giovani. Nel primo periodo di monitoraggio le attività hanno raggiunto complessivamente 1.745 ragazze e ragazzi, un dato che accompagna l’ampliamento della rete provinciale.

I numeri emergono dalla sperimentazione dell’anno scolastico 2025/2026 e dal report realizzato da Euricse, il centro di ricerca che ha accompagnato il primo anno dei Poli. Il lavoro ha seguito le diverse fasi del progetto, dall’attivazione al monitoraggio fino alla valutazione, raccogliendo gli elementi emersi dall’esperienza sul territorio.

La rete mette in relazione scuole e centri giovani, con il coinvolgimento di istituti che vanno dalla primaria alle scuole tecniche e professionali. I Poli si inseriscono dunque in contesti educativi diversi e riuniscono soggetti che operano dentro e fuori la scuola. Il passaggio da 11 a 17 realtà segna una crescita di sei Poli rispetto allo scorso anno.

«I Poli Educativi Territoriali rappresentano una nuova strategia delle politiche giovanili: non interventi isolati, ma una responsabilità educativa condivisa tra scuola, centri giovani, istituzioni e territorio», ha sottolineato Marco Galateo, vicepresidente della Provincia e assessore alla Cultura italiana e alla Scuola. La collaborazione tra questi soggetti è il principio indicato dall’assessore alla base del progetto.