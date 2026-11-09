BOLZANO. Un telefono acceso anche la notte di Natale, quando gli uffici sono chiusi e trovare qualcuno a cui rivolgersi può diventare più difficile. È il messaggio della campagna natalizia del Centro di Tutela dei Diritti del Malato ODV, intitolata «Il regalo più importante è esserci»: un invito a non lasciare sole le persone che affrontano problemi di salute o difficoltà nel rapporto con i servizi sanitari.

Il Centro ricorda che il proprio servizio di reperibilità per le situazioni che richiedono il suo intervento è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche durante la vigilia, a Natale e a Santo Stefano. Per ottenere il numero di cellulare dedicato e conoscere le modalità di accesso occorre contattare l’associazione attraverso i suoi canali istituzionali. Non si tratta di un servizio di emergenza sanitaria sostitutivo del 112.

La disponibilità nei giorni festivi non è soltanto una dichiarazione d’intenti. L’associazione ricorda che, qualche anno fa, proprio il 25 dicembre, furono necessari due interventi in ospedale. Un’esperienza che, secondo il Centro, dimostra quanto possa essere importante trovare ascolto e orientamento anche quando la maggior parte delle attività si ferma.

Nel corso dell’anno il Centro di Tutela dei Diritti del Malato offre ascolto, informazioni, orientamento nei servizi sanitari e sociosanitari e supporto nella tutela dei diritti. L’attenzione è rivolta anche a chi fatica a chiedere aiuto, rinuncia a una visita o non sa come affrontare una difficoltà. «Non tutte le persone che hanno bisogno trovano la forza di chiedere aiuto», sottolinea l’associazione, che ribadisce l’impegno a cercare insieme alle persone possibili soluzioni.

Con la campagna di Natale, il Centro invita cittadini, famiglie e imprese a sostenere le attività di volontariato. È possibile contribuire con una donazione attraverso il sito tdmaa.org/donazioni, con un bonifico sul conto Intesa Sanpaolo (IBAN IT44R0306911619100000018366), destinando il 5 per mille al codice fiscale 94065010210 oppure aderendo come soci attraverso il sito dell’associazione. L’obiettivo è garantire una presenza che non si esaurisca con le feste, ma continui per tutto l’anno.