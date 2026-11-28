SCENA. Un volo silenzioso, un passaggio tra due persone senza nemmeno sfiorarle e un atterraggio di assoluta precisione. È bastato un breve video per trasformare Felix, un gufo reale altoatesino, in una star dei social network, con quasi tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

A pubblicare il filmato è stato Mathias Pircher, titolare del Panorama Hotel di Scena, vicino a Merano. La clip ha ottenuto 82 mila "mi piace" su Instagram e altri 55 mila su Facebook, suscitando stupore tra gli utenti.

Milioni di visualizzazioni per il suo atterraggio millimetrico

La precisione del volo è tale che qualcuno ha persino ipotizzato che il filmato fosse stato realizzato con l'intelligenza artificiale. «Garantisco che è tutto vero», assicura Pircher, spiegando che i due giovani protagonisti del video, ospiti del suo albergo, avrebbero potuto stare ancora più vicini senza essere sfiorati dal rapace.

L'albergatore altoatesino coltiva da quarant'anni la passione per i rapaci e attualmente ne possiede dodici. Particolarmente affezionato a Felix, Pircher racconta di portarlo con sé anche durante le escursioni in montagna, affascinato dalla precisione e dalla silenziosità del suo volo.