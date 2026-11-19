BOLZANO. Il vescovo Ivo Muser critica le sfilate dei Krampus quando la figura di san Nicolò scompare e la paura prende il sopravvento. Nel messaggio per la domenica di Cristo Re, il 22 novembre 2026, il presule lega la riflessione sulle tradizioni dell’Avvento a un richiamo alla dignità della persona, alla coscienza e al coraggio civile.

La festa, istituita nel 1925 da papa Pio XI, ha per Muser anche un significato sociale e politico. Il vescovo ricorda che nessuno Stato, partito, leader o ideologia può pretendere un’obbedienza incondizionata e che l’appartenenza a un popolo o a un gruppo linguistico non può essere anteposta alla dignità umana.

Il presule indica l’esempio del beato Josef Mayr-Nusser, che nel 1944 rifiutò per motivi di coscienza di giurare fedeltà a Hitler e morì nel 1945 durante il viaggio verso il campo di concentramento di Dachau. Nel 2027 ricorrerà il decimo anniversario della sua beatificazione. «Non possiamo assuefarci alla violenza e alla logica della guerra», ammonisce Muser, richiamando l’Ucraina e la Terra Santa.

In vista dell’Avvento, il vescovo ringrazia chi tiene viva la tradizione di san Nicolò, che «viene per donare gioia, per infondere coraggio ai bambini e per mostrare loro che vale la pena fare il bene». A suo giudizio, le sfilate dei Krampus che si protraggono per settimane, senza più un legame con la ricorrenza del 6 dicembre, rischiano di perdere il loro riferimento cristiano.Alto Adige, il vescovo Muser critica i cortei dei Krampus senza san Nicolò