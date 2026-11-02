BOLZANO. Incentivi per favorire il passaggio ai veicoli a zero emissioni e rendere più accessibile la mobilità sostenibile. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato, nella seduta del 30 ottobre, una riorganizzazione dei contributi per l’acquisto di mezzi elettrici e a idrogeno. La misura, proposta dall’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, introduce criteri che tengono conto non soltanto del prezzo del veicolo, ma anche della situazione economica dei richiedenti e dell’eventuale rottamazione di mezzi più vecchi.

Il contributo di base per l’acquisto di un veicolo a emissioni zero è di 2.000 euro. A questa cifra potranno aggiungersi ulteriori 2.000 euro in base all’indicatore della situazione economica (Isee). È inoltre previsto un contributo aggiuntivo di 2.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo usato, con l’importo legato anche alla classe di emissioni del mezzo sostituito.

L’obiettivo è incentivare il rinnovo del parco veicoli, favorendo l’eliminazione dei mezzi più inquinanti e la loro sostituzione con modelli a emissioni zero. Gli aiuti riguardano le auto esclusivamente elettriche a batteria e quelle alimentate a idrogeno. Sono ammessi anche ciclomotori, motociclette e biciclette da trasporto.

«Con questo adeguamento intendiamo rafforzare il crescente interesse della popolazione per la mobilità sostenibile e la tutela del clima», spiega Alfreider. L’assessore sottolinea inoltre come, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi del carburante, gli incentivi possano rappresentare un sostegno concreto per famiglie e associazioni, facilitando la scelta di un veicolo a emissioni zero.

Restano confermati anche i contributi per i sistemi di ricarica. Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture è previsto un incentivo fino a 1.000 euro.

La procedura per ottenere i finanziamenti sarà interamente digitale. Le domande per l’acquisto dei veicoli elettrici e per i sistemi di ricarica potranno essere presentate da privati, enti pubblici e associazioni esclusivamente attraverso la piattaforma myCivis.

«La procedura digitale semplificherà l’iter amministrativo», spiega Nadine Mattei, direttrice dell’Ufficio amministrativo Mobilità, illustrando le modalità di accesso ai contributi.