BOLZANO. Un inverno da record, con temperature polari e nevicate eccezionali come non si vedevano da decenni. Sono gli scenari che da settimane circolano sul web, spesso attribuiti agli effetti di El Niño. Ma il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin, invita a diffidare delle previsioni sensazionalistiche: «Non è ancora possibile dire come sarà l'inverno».

Secondo Peterlin, interpellato dall'Ansa, si tratta di un fenomeno ricorrente. «Come ogni anno, puntualmente prima dell'inizio della stagione fredda, si susseguono speculazioni azzardate su un inverno record, sebbene nessuno possa ancora saperlo», spiega l'esperto, ridimensionando le ipotesi di un'ondata di gelo senza precedenti.

Dietro questi annunci, sottolinea il meteorologo, si nasconde spesso la ricerca di visualizzazioni. «Notizie di questo tipo vengono lette volentieri e generano quei clic così importanti sul web, i cosiddetti clickbait». Titoli costruiti per attirare l'attenzione, ma che non consentono di stabilire con attendibilità quale sarà l'andamento della prossima stagione invernale in Alto Adige.

Per quanto riguarda le previsioni a breve termine, Peterlin annuncia una settimana relativamente variabile, con sole soltanto a tratti. Un peggioramento è atteso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando una depressione mediterranea raggiungerà il territorio portando piogge diffuse nei fondovalle e nevicate in montagna.