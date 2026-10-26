BOLZANO. «La nostra autonomia è un vantaggio per noi, ma anche per il sistema Paese: più ci lasciate fare, ho detto spesso a Roma, più potremo contribuire». È il messaggio lanciato dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenuto domenica 25 ottobre in piazza Duomo a Firenze, in occasione del Festival delle Regioni. Al centro del suo intervento, il valore dell'autonomia altoatesina e i risultati raggiunti attraverso la riforma dello Statuto.

Affiancato dal segretario generale della Provincia, Eros Magnago, Kompatscher ha partecipato all'incontro intitolato Un percorso speciale, uno dei primi appuntamenti della manifestazione. Il governatore ha ricordato le origini storiche dell'autonomia altoatesina, nata per garantire la tutela delle minoranze linguistiche, soffermandosi poi sui traguardi della riforma e sull'importanza delle competenze riconosciute al territorio.

Il presidente ha ribadito il ruolo dell'autogoverno come strumento di sviluppo e di contributo al sistema nazionale. Secondo Kompatscher, una maggiore capacità decisionale della Provincia permette non soltanto di rispondere alle esigenze specifiche dell'Alto Adige, ma anche di rafforzare il contributo del territorio al Paese. Da qui l'appello rivolto alle istituzioni centrali affinché venga riconosciuto pienamente il valore dell'autonomia speciale.

All'incontro è intervenuto in collegamento da remoto anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che ha definito questa legislatura particolarmente significativa sul fronte dell'autonomia. Il ministro ha richiamato la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, indicandola come riferimento anche per gli altri territori a statuto speciale. Ha inoltre ricordato i progressi sull'autonomia differenziata e sul federalismo fiscale, la riduzione del contenzioso tra Stato e Regioni e gli interventi legislativi dedicati alla montagna e alle isole minori.