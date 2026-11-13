BOLZANO. Meno bambini nelle classi e difficoltà a garantire una presenza capillare delle scuole sul territorio. In Alto Adige gli effetti della denatalità sono già evidenti: nell'ultimo decennio gli iscritti alla scuola primaria sono diminuiti del 9,8%. E le previsioni demografiche indicano che il calo proseguirà anche nei prossimi anni. Entro il 2036, infatti, la popolazione tra i 10 e i 14 anni potrebbe ridursi del 10,1%.

I dati sono contenuti nella XVII edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato «Scuola liberatutti». Il documento, diffuso in vista della Giornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre, analizza le conseguenze del calo demografico sull'istruzione e le differenze territoriali nell'accesso ai servizi scolastici.

Una delle criticità più significative per la provincia di Bolzano riguarda la distribuzione degli istituti superiori. Il 58,6% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni vive in Comuni che non dispongono di una scuola secondaria di secondo grado. Un dato che richiama l'attenzione sulle difficoltà dei giovani che abitano nei centri più piccoli e nelle aree periferiche.

Anche l'inclusione scolastica presenta alcune criticità. In Alto Adige il 18,1% degli alunni ha bisogni educativi speciali, la percentuale più alta registrata tra le province italiane. Per quanto riguarda l'accessibilità degli edifici, soltanto il 44,6% delle scuole risulta privo di barriere architettoniche.

Il rapporto evidenzia inoltre la situazione degli insegnanti di sostegno: in provincia di Bolzano il 39,1% non risulta abilitato, mentre nel 5% dei casi l'assegnazione avviene in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Un altro dato riguarda la presenza di studenti con cittadinanza straniera. Nella scuola primaria rappresentano il 13% degli iscritti, mentre nella secondaria di primo grado la quota sale al 15,4%. Tra gli alunni altoatesini, inoltre, il 18,1% presenta bisogni educativi speciali, un dato che rende particolarmente importante il rafforzamento degli strumenti di accompagnamento e inclusione.

Tra le questioni affrontate da Save the Children c'è infine l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il 69% degli studenti italiani tra i 14 e i 19 anni è favorevole al suo impiego nella didattica, contro il 45% degli insegnanti. La sfida, secondo il rapporto, è accompagnare la diffusione di questi strumenti con una formazione adeguata, affinché la tecnologia sostenga l'apprendimento senza compromettere autonomia e capacità di ragionamento.