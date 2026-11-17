BOLZANO. Un primo bilancio positivo, ma anche diverse criticità ancora da superare. A un anno dall’avvio della Strategia Bio 2035, le 17 organizzazioni coinvolte nel progetto hanno fatto il punto sullo sviluppo dell’agricoltura biologica in Alto Adige. Durante l’incontro annuale alla Fiera di Bolzano sono stati analizzati i risultati raggiunti e individuate tre priorità per il 2027: rafforzare i rapporti con la ristorazione, sostenere il ricambio generazionale e migliorare la raccolta dei dati sulla produzione e sulle vendite.

La strategia comprende cinque obiettivi e 24 misure concrete per incrementare la produzione e il consumo di prodotti biologici. «Vogliamo offrire nuove prospettive alle aziende agricole», ha spiegato Matthias Bertagnolli, coordinatore dell’iniziativa per l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti. Il settore mostra tuttavia andamenti differenti. Secondo Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Südtirol Alto Adige, il numero complessivo delle aziende biologiche rimane sostanzialmente stabile.

I risultati migliori arrivano dal comparto lattiero-caseario, dove l’obiettivo di aumentare del 5% il numero delle aziende biologiche entro il 2035 è già stato leggermente superato. Cresce anche la produzione di latte fieno biologico destinato agli yogurt, ma il mercato appare vicino alla saturazione. Nella frutticoltura si registra invece una lieve diminuzione dei produttori, accompagnata da un miglioramento della redditività delle mele. Nel settore vitivinicolo aumentano leggermente le aziende, mentre diminuisce la redditività a causa delle difficoltà del mercato.

Per il 2027 i partner intendono concentrarsi su nuove opportunità commerciali, soprattutto nella ristorazione, e su strumenti di sostegno per i giovani agricoltori. Un altro obiettivo riguarda il miglioramento delle informazioni disponibili sul mercato. «La strada intrapresa è quella giusta, anche se resta ancora molto da fare», ha sottolineato Bertagnolli. Intanto proseguono i progetti di ricerca e formazione, con il Centro di Sperimentazione Laimburg impegnato in oltre 30 iniziative dedicate al biologico.