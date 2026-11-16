BOLZANO. Un fabbisogno di risanamento di circa 600 alloggi all'anno e un vasto programma di ammodernamento del patrimonio abitativo pubblico. È la sfida che attende l'Ipes, l'Istituto per l'edilizia sociale dell'Alto Adige, che sta definendo gli interventi per il biennio 2027-2028, puntando anche sul coinvolgimento delle imprese artigiane locali.

Il piano è stato al centro del primo incontro tra il presidente dell'Ipes Christian Battisti, il presidente di lvh.apa Martin Haller e il direttore Walter Pöhl. Un confronto dedicato alle prospettive di collaborazione e alle opportunità economiche per il settore artigiano altoatesino. Battisti ha sottolineato l'importanza di poter contare sulle competenze e sulla capacità operativa delle aziende del territorio.

Gli interventi saranno organizzati in lotti di circa 50 alloggi ciascuno, una formula pensata per favorire la partecipazione delle imprese. L'Ipes intende inoltre promuovere la costituzione di raggruppamenti temporanei e consorzi, consentendo anche alle realtà più piccole di concorrere per lavori di maggiori dimensioni. Le opere potranno coinvolgere numerosi comparti dell'artigianato.

«La collaborazione tra l'Istituto per l'edilizia sociale e il settore artigiano ha dato ottimi risultati. È importante proseguire su questa strada e garantire alle nostre imprese l'accesso alle opportunità offerte dall'edilizia residenziale pubblica anche in futuro», ha dichiarato Martin Haller. Il programma potrebbe così rappresentare un'importante occasione di lavoro a lungo termine per le aziende altoatesine.