BOLZANO. Lo stop al test del Dna obbligatorio per i cani in Alto Adige fa notizia anche oltreconfine. La decisione assunta nei giorni scorsi dalla seconda commissione legislativa del Consiglio provinciale di Bolzano ha attirato l'attenzione dell'agenzia di stampa tedesca Dpa, il cui articolo è stato ripreso da numerosi quotidiani in Germania.

L'iniziativa, introdotta nel 2024 dalla Provincia autonoma di Bolzano, puntava a individuare e sanzionare i proprietari che non raccoglievano le deiezioni dei propri animali attraverso una banca dati genetica, che però non è mai diventata operativa.

Come sottolineato dall'agenzia tedesca, soltanto 13 mila dei 42 mila cani presenti in Alto Adige sono stati sottoposti alla profilazione genetica. Per i proprietari che hanno effettuato il test è ora previsto un rimborso di 65 euro.

Non è la prima volta che le iniziative legislative altoatesine riguardanti gli amici a quattro zampe finiscono sulla stampa internazionale. Nel 2025 anche la Cnn e il New York Times avevano dedicato spazio alla prevista introduzione di una tassa di soggiorno per i cani, misura che non ha mai trovato applicazione.