BOLZANO. Garantire compensi adeguati a chi lavora nel mondo dell’arte e della cultura, riconoscendone il valore professionale ed economico. È l’obiettivo dell’alleanza Fair Pay, presentata martedì 24 novembre 2026 a Bolzano, che vede la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Trentino-Alto Adige e il Consorzio dei Comuni impegnati in un percorso comune verso retribuzioni più eque e condizioni di lavoro trasparenti.

«Quando i costi aumentano, non si deve risparmiare proprio sul lavoro artistico. Chi promuove la cultura con fondi pubblici ha anche la responsabilità di garantire un adeguato compenso per l’attività artistica», ha sottolineato l’assessore provinciale Philipp Achammer, ribadendo che una retribuzione equa non è una concessione, ma un diritto.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura italiana Marco Galateo: «Chi lavora professionalmente nel settore culturale deve poterne vivere». L’iniziativa punta anche a valorizzare le esperienze maturate in altre regioni italiane e all’estero. Per il mondo culturale ladino, il direttore di Dipartimento André Comploi ha evidenziato la necessità di riconoscere il lavoro professionale, pur preservando il ruolo fondamentale del volontariato.

Il pieno sostegno della Regione è stato assicurato dall’assessore Angelo Gennaccaro, mentre il presidente del Consorzio dei Comuni, Dominik Oberstaller, ha ricordato la ricchezza dell’offerta culturale presente in tutti i 116 comuni altoatesini.

Positivo anche il riscontro degli operatori del settore. L’artista Mirijam Heiler ha indicato nell’alleanza un passo concreto verso la garanzia di un reddito regolare. Johanna Porcheddu, direttrice del Theater in der Altstadt di Merano, ha invece richiamato il valore insostituibile della creatività umana, anche di fronte all’avanzata dell’intelligenza artificiale.