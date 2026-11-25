BOLZANO. Neve in arrivo anche a bassa quota in Alto Adige, dove è stata diramata un'allerta gialla per nevicate in fondovalle. Le precipitazioni inizieranno nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026 e proseguiranno fino al pomeriggio, con possibili ripercussioni sulla viabilità.

Secondo il Servizio meteorologico provinciale, il limite delle nevicate oscillerà tra i 600 e i 1.200 metri, ma localmente i fiocchi potranno scendere anche a quote inferiori. Le precipitazioni più intense sono attese nella zona dell'Ortles, in Val Martello, in Val d'Ultimo e sulle Dolomiti di Sesto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata lungo le strade dell'Alta Val Venosta, nella zona del Brennero e in Alta Pusteria. Strade innevate sono previste anche sui passi che collegano l'Alto Adige al Trentino: Mendola, Palade, Lavazè, San Lugano e Costalunga.

La Provincia di Bolzano raccomanda agli automobilisti di adeguare la guida alle condizioni stradali invernali, verificare che i veicoli siano dotati di pneumatici invernali e catene da neve ed evitare gli spostamenti non strettamente necessari.