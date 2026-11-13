BOLZANO. Oltre 6,5 milioni di euro aggiuntivi per sostenere le case di riposo dell'Alto Adige e contenere l'aumento delle rette a carico degli anziani e delle loro famiglie. È quanto ha previsto la Provincia di Bolzano per il 2027, intervenendo sui finanziamenti alle strutture alle prese con il rincaro dell'energia, dei generi alimentari e del costo del personale.

Il sostegno si tradurrà in quattro euro in più per posto letto al giorno, attraverso l'aumento del cosiddetto importo unitario. La Provincia coprirà inoltre integralmente i maggiori costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e dagli adeguamenti all'inflazione relativi al 2026 e al 2027. Le risorse, destinate principalmente agli aumenti salariali del personale, saranno erogate nel corso del prossimo anno.

Le misure sono state illustrate oggi, 13 novembre 2026, durante un incontro informativo a Bolzano, dedicato alla determinazione delle rette giornaliere per il 2027. In base all'accordo triennale già sottoscritto, anche le residenze per anziani contribuiranno con ulteriori due euro per posto letto al giorno.

«È un segnale importante per le nostre residenze, per gli ospiti e per le loro famiglie», ha dichiarato Martina Ladurner, presidente dell'Associazione delle residenze per anziani dell'Alto Adige, ringraziando il presidente Arno Kompatscher e l'assessora Rosmarie Pamer. Quest'ultima ha ribadito la volontà di rafforzare il sostegno alle strutture, alleggerendo il più possibile gli oneri per le famiglie.

Intanto cresce anche la capacità di accoglienza delle strutture altoatesine: 54 posti letto aggiuntivi portano la disponibilità complessiva a 4.659 posti.