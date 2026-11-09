BOLZANO. In Alto Adige vivono 60.411 cittadini stranieri, pari all’11,1% della popolazione. Un dato che accompagna il lavoro della Consulta provinciale per l’integrazione, riunitasi giorni fa a Bolzano per individuare le principali priorità dei prossimi mesi. Al centro dell’incontro, le difficoltà nell’accesso alla casa, i rapporti con gli uffici pubblici e le opportunità di inclusione.

La Consulta ha deciso di istituire due gruppi di lavoro. Il primo si occuperà delle problematiche abitative, con particolare attenzione alla ricerca di un alloggio e alle possibili situazioni di discriminazione. Il secondo approfondirà invece i rapporti con la pubblica amministrazione, affrontando questioni legate ai permessi di soggiorno, ai servizi anagrafici e alle difficoltà nel reperire la documentazione necessaria.

Durante la seduta è intervenuta anche la Consulta immigrati del Comune di Bolzano, che ha illustrato le proprie priorità per il periodo 2026-2029. Tra gli obiettivi figurano il sostegno all’inclusione dei giovani e delle famiglie, il rafforzamento della convivenza interculturale e una maggiore accessibilità ai diritti e ai servizi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’apprendimento linguistico e all’insegnamento delle lingue d’origine. Il confronto tra gli organismi provinciali e comunali punta a individuare le principali difficoltà incontrate dai cittadini stranieri e a sviluppare iniziative per favorire la partecipazione alla vita sociale dell’Alto Adige.