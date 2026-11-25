BOLZANO. Oltre 64 mila altoatesini sono a rischio povertà, pari al 12,1% della popolazione, mentre le famiglie economicamente vulnerabili sono circa 38.800, il 16,9% del totale. È quanto emerge dallo studio preliminare dell'Astat sulla povertà e la disuguaglianza, riferito al 2024. L'istituto provinciale di statistica ha ricalcolato la soglia di rischio sulla base del reddito equivalente locale, fissandola a 15.143 euro annui, contro i 12.363 euro del parametro nazionale.

In vent'anni le famiglie dell'Alto Adige hanno perso l'8,5% del loro potere d'acquisto. Nonostante il reddito netto medio familiare sia cresciuto dai 30.122 euro del 2003 ai 43.828 euro rilevati nel 2024, l'aumento non ha tenuto il passo dell'inflazione. Il reddito netto mediano delle famiglie si attesta invece a 37.563 euro.

Particolarmente critica la situazione degli anziani. Tra gli ultrasessantacinquenni che vivono soli il rischio di povertà raggiunge il 43,5%, contro il 7,3% degli under 45. Marcato anche il divario tra pensionati (21,5%) e occupati (6,3%). Secondo le stime dell'Astat, nelle zone rurali il rischio raggiunge il 17,2%, mentre nelle piccole città si ferma al 5,9%.

Decisivo il ruolo del welfare: senza assegni familiari, indennità di disoccupazione e altre misure di sostegno al reddito, la popolazione a rischio povertà salirebbe al 15,9%. Sul fronte delle disuguaglianze, il 20% degli altoatesini con i redditi più elevati dispone complessivamente di risorse pari a 3,4 volte quelle del 20% più povero. L'Alto Adige resta comunque tra i territori europei con gli indicatori di disagio economico più contenuti.