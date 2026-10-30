BOLZANO. Un ottobre decisamente secco e relativamente mite in Alto Adige, con precipitazioni ridotte della metà rispetto alla media pluriennale e temperature superiori alla norma. È il bilancio del Servizio meteorologico provinciale, che evidenzia come la presenza prolungata di sistemi di alta pressione abbia caratterizzato gran parte del mese. Le temperature sono risultate mediamente tra 0,5 e un grado più elevate rispetto ai valori climatici di riferimento.

«Il mese di ottobre è stato caratterizzato da aree di alta pressione di lunga durata e, di conseguenza, è stato anche relativamente secco», spiega Dieter Peterlin, dell'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. Il dato più significativo riguarda proprio le precipitazioni: sull'intero territorio altoatesino è caduta soltanto la metà della pioggia normalmente attesa in questo periodo dell'anno.

Per quanto riguarda le temperature, il valore massimo provinciale è stato registrato il 14 ottobre a Oris, nel comune di Lasa, dove il föhn da nord ha fatto salire il termometro fino a 23,1 gradi. La giornata più fredda è stata invece quella del 23 ottobre, quando a Sesto la temperatura è scesa a meno 5 gradi.

Con l'arrivo di novembre è previsto un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. L'aria diventerà più umida, favorendo la formazione di nuvole e nebbie alte, mentre nel corso della prossima settimana le temperature diminuiranno di qualche grado. Secondo il Servizio meteorologico provinciale, non sono tuttavia ancora previste precipitazioni diffuse su tutto l'Alto Adige.