BOLZANO. Seconda scuola consegnata in appena quattro mesi. L’associazione Alto Adige per il Burundi ha portato a termine la ristrutturazione completa della Gaharo Primary School, nella provincia di Gitega, con un investimento di 35.000 euro. Grazie all’intervento, oltre 1.000 alunni e 22 insegnanti possono ora contare su condizioni di studio e di lavoro decisamente migliori.

Fino a poco tempo fa le lezioni si svolgevano in aule fatiscenti, senza finestre e con banchi danneggiati. A riferirlo è l’assessore provinciale Philipp Achammer, presidente dell’associazione: «Ogni bambino su questa terra merita una possibilità», ha sottolineato, ricordando come in Burundi cibo, assistenza medica e istruzione siano bisogni fondamentali.

I lavori hanno riguardato il rifacimento di tetti, finestre e pavimenti, la fornitura di nuovi arredi scolastici, tra banchi, tavoli e lavagne, e l’installazione di serbatoi per l’acqua potabile.

L’opera è stata interamente finanziata tramite donazioni. «Ogni euro raccolto in Alto Adige arriva direttamente in Burundi, senza costi di amministrazione o gestione», ha assicurato Achammer.

E l’impegno dell’associazione prosegue. A Bukeye stanno per partire i lavori di una maternità ospedaliera, realizzata in collaborazione con le suore Bene Tereziya, mentre all’inizio del prossimo anno prenderà il via la costruzione del nuovo orfanotrofio Nezerwa de Kinama.