BOLZANO. Più opportunità di spostamento per le persone con disabilità e nuove agevolazioni per rendere il trasporto pubblico altoatesino più accessibile. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato una serie di modifiche al sistema tariffario e alle condizioni di utilizzo dei servizi di mobilità, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione sociale del trasporto pubblico.

Tra le principali novità c’è l’ampliamento dell’accesso all’altoadigemobilità 365 Free Pass, il titolo di viaggio gratuito destinato alle persone con disabilità. La soglia richiesta per ottenere l’abbonamento scende infatti dal 74 al 67% di invalidità, in linea con i requisiti previsti per la Carta europea della disabilità.

Secondo le stime della Provincia, la modifica permetterà a circa 1.600 persone in più di richiedere il pass gratuito.

«I vari adeguamenti delle tariffe sono in linea con gli standard europei in ambito sociale e comportano alcune agevolazioni», ha spiegato l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, che ha presentato la delibera. L’assessore ha inoltre ricordato il consenso raggiunto in Consiglio provinciale sull’armonizzazione della soglia di invalidità al 67%.

Accompagnatori gratis dal giugno 2027

Un’altra novità riguarda chi ha bisogno di assistenza durante gli spostamenti. A partire dal 1° giugno 2027, i titolari dell’altoadigemobilità 365 Free Pass e del 365 Free Pass potranno viaggiare sui mezzi pubblici insieme a un accompagnatore senza costi aggiuntivi.

Il Free Pass è destinato alle persone che non sono fisicamente in grado di obliterare autonomamente il biglietto. Il titolo di viaggio svolge quindi anche una funzione identificativa per il titolare e per la persona che lo accompagna.

La misura punta a facilitare gli spostamenti quotidiani, riducendo gli ostacoli economici e pratici che possono limitare l’autonomia delle persone con disabilità.

Sconti per chi non risiede in Alto Adige

Le agevolazioni vengono estese anche alle persone con disabilità che non risiedono in provincia di Bolzano. Finora, infatti, questa categoria di utenti non poteva beneficiare di sconti specifici sul trasporto pubblico locale altoatesino.

Con la nuova disposizione, i titolari della European Disability Card potranno ottenere una riduzione del 50% sul prezzo della Mobilcard, presentando la documentazione richiesta.

La misura sarà inizialmente introdotta in via sperimentale per un anno. L’obiettivo è uniformare il trattamento delle persone con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza.

Arriva il Social Pass per chi frequenta strutture assistenziali

Tra le novità approvate dalla Giunta provinciale figura anche il Social Pass, un nuovo titolo di viaggio gratuito destinato alle persone con un grado di invalidità inferiore al 67% che frequentano strutture sociali della Provincia o partecipano a percorsi di inserimento lavorativo.

Il pass consentirà di spostarsi gratuitamente tra il luogo di residenza e la struttura di assistenza o il centro di inserimento professionale, come i laboratori dedicati alle persone con disabilità.

La nuova soluzione sostituisce il precedente abbonamento scolastico, che veniva utilizzato anche da persone non più in età scolare. La modifica, concordata con l’Ufficio provinciale Persone con disabilità, punta a rendere il servizio più coerente con le esigenze degli utenti.

Cani da assistenza equiparati ai cani guida

Il provvedimento interviene infine sulle condizioni di trasporto degli animali. I cani da assistenza saranno equiparati ai cani guida per persone non vedenti.

Presentando un certificato che ne attesti la funzione, potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici e senza obbligo di museruola. La modifica risponde a una richiesta avanzata dal Centro antidiscriminazioni.