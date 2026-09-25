BOLZANO. In Provincia di Bolzano i migranti scelgono soprattutto le scuole di lingua italiana. La percentuale degli alunni senza cittadinanza italiana nelle scuole di lingua italiana ammonta infatti al 24,3%, mentre in quelle di lingua tedesca appena al 9,4%.



I motivi sono didattici (l'italiano viene considerato meno difficile) e geografici (nelle vallate 'tedesche' ci sono meno migranti che nei centri urbani 'italiani'). Nella vicina Provincia di Trento gli studenti stranieri rappresentano il 12,4% (dati 2023/24), di questi però il 62,8% è nato in Italia e oltre uno su due arriva dall'Europa.



Ci sono singole scuole, come a Gardolo nella periferia di Trento, dove la percentuale di stranieri tocca il 50%. In Alto Adige, come in Trentino, non sono disponibili i dati per singole classi.