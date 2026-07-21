BOLZANO. Cresce in Alto Adige l'interesse per la formazione degli operatori socio-sanitari, una figura sempre più richiesta nelle strutture assistenziali e sanitarie del territorio. La Scuola provinciale per le professioni sociali "Hannah Arendt" ha già raccolto 109 iscrizioni ai percorsi paralleli all'attività lavorativa, mentre il totale degli iscritti ai diversi corsi dell'istituto ha raggiunto quota 700. Le iscrizioni restano comunque aperte anche per il prossimo anno formativo.



Il percorso è rivolto a chi intende lavorare in case di riposo, ospedali, servizi ambulatoriali e strutture dedicate alle persone con disabilità. La formazione può essere seguita a tempo pieno oppure in modalità duale, affiancando lo studio all'attività lavorativa, con sedi distribuite a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Silandro.



L'assessora Rosmarie Pamer sottolinea come la richiesta di personale qualificato nel settore continui a crescere. «Per rispondere a questa esigenza promuoviamo una formazione decentrata e parallela al lavoro, così da permettere di applicare immediatamente nella pratica le competenze acquisite durante il percorso di studio», evidenzia.



Anche l'assessore Philipp Achammer evidenzia il valore della presenza delle sedi formative sul territorio. «Portare questa offerta anche nelle aree periferiche rende più semplice l'accesso alla professione e contribuisce a formare un numero maggiore di operatori qualificati», afferma.



Il corso gratuito della Scuola "Hannah Arendt" dura 14 mesi ed è articolato in 23 moduli didattici con cadenza bisettimanale. Per la formazione in lingua italiana resta inoltre disponibile l'offerta della Scuola provinciale per le professioni sociali "E. Lévinas", che propone percorsi teorici e pratici realizzati in collaborazione con ospedali, case di riposo, scuole e altre strutture socio-assistenziali del territorio.