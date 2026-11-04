BOLZANO. Sette studenti delle scuole alberghiere premiati per gli eccellenti risultati dell’anno scolastico 2025/2026. La Cassa Turistica Alto Adige ha consegnato i riconoscimenti alla fiera Hotel 2026, donando a ciascuno un iPad. L’iniziativa valorizza l’impegno nello studio, la partecipazione ai corsi e la capacità di mettere in pratica le competenze acquisite.

Alla scuola professionale Savoy di Merano si sono distinte Lisa Ungericht, di Caines, per la cucina, e Stefanie Kleon, sempre di Caines, per il servizio sala-bar. Al Centro di formazione professionale Emma Hellenstainer di Bressanone i migliori risultati nel servizio sala-bar sono stati ottenuti da Max Tauber, di Eores, e Sara Hofer, di Barbione.

Tre le premiate della Cesare Ritz di Merano: Celeste Stavole, di Cavareno, per l’enogastronomia; Asia Podetti, di Rumo, per il servizio sala-bar; Sara Razionale, di Giulianova, per l’accoglienza turistica. «Siamo lieti di poter premiare sette giovani talenti che si distinguono non solo per le loro competenze professionali, ma anche per il loro impegno personale e sociale», ha dichiarato il presidente Nils Demetz.

«La formazione non si conclude con il superamento dell’esame finale», ha ricordato la vicepresidente Ulrike Egger, sottolineando il ruolo dell’aggiornamento professionale e della crescita personale nell’ospitalità, un settore dalle aspettative elevate. Alla cerimonia erano presenti anche altri membri del consiglio di amministrazione della Cassa Turistica Alto Adige e della direzione dell’Unione albergatori e pubblici esercenti.