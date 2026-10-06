BOLZANO. Tre giovani altoatesine si fanno strada tra i migliori talenti professionali del mondo ai WorldSkills di Shanghai. Jana Mair, di Pennes di Fuori, e Manuela Kerschbaumer, di Velturno (entrambe nella foto con l’esperto Manuel Kostner), hanno conquistato il quarto posto nella gara a squadre di paesaggistica, mentre la fiorista Franziska Gschnitzer, di Mareta, ha chiuso all’ottavo posto. Tutte hanno ricevuto anche la Medal for Excellence, riconoscimento assegnato a chi raggiunge almeno 700 punti su 800 senza salire sul podio.

Alle spalle del risultato c’è una lunga preparazione alla Scuola professionale di Laimburg. Mair e Kerschbaumer si sono allenate per sei settimane affrontando tutte le specialità del giardinaggio paesaggistico, dalla progettazione con le piante all’irrigazione, fino alla realizzazione di muri, laghetti, pavimentazioni e lavori in legno. Le due giovani erano già arrivate seconde ai WorldSkills Italy 2025 e avevano ottenuto lo stesso piazzamento in una competizione internazionale di preparazione in Cina.

Percorso altrettanto intenso per Franziska Gschnitzer (nella foto qui sopra, insieme all’esperta Maria Steinmair), vincitrice del campionato regionale WorldSkills Italy 2025. Dopo l’apprendistato al vivaio Auer di Bressanone, la giovane si è preparata anche nei Paesi Bassi e per sei settimane tra Laimburg e Bressanone, perfezionandosi nella realizzazione di bouquet, composizioni floreali, decorazioni e progettazione di forme e colori.

«Hanno rappresentato l’Alto Adige sulla scena internazionale con grande competenza e impegno», sottolinea l’assessore Luis Walcher. Soddisfazione anche dall’assessore Philipp Achammer, che vede nei risultati la conferma delle opportunità offerte dalla formazione professionale pratica. Il direttore della scuola di Laimburg Paul Mair ha invece evidenziato il lavoro svolto, oltre che dalle ragazze, dalle aziende formatrici, dai docenti e dagli esperti che le hanno accompagnate.