BOLZANO. L'Alto Adige porta la propria esperienza ai massimi livelli europei nel settore del Catasto e del Libro fondiario. Peter Kasal, direttore della Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano, e Paolo Russo, direttore del Catasto della Provincia autonoma di Bolzano, hanno partecipato alla 41ª Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, il più importante appuntamento europeo dedicato ai sistemi catastali e tavolari, ospitato quest'anno a Sarajevo. La presenza dei due dirigenti rappresenta un riconoscimento del livello di competenza raggiunto dall'amministrazione altoatesina in un ambito strategico per la gestione del territorio.

Il convegno ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni dei Paesi eredi della tradizione catastale asburgica per confrontarsi sulle principali sfide del settore. Al centro dei lavori il processo di digitalizzazione, l'applicazione dell'intelligenza artificiale, la gestione dei dati territoriali e le nuove tecnologie destinate a rendere sempre più efficienti i servizi catastali e tavolari. Un'occasione per condividere esperienze e individuare soluzioni comuni in un contesto europeo in continua evoluzione.

«Il Catasto e il Libro fondiario costituiscono uno dei pilastri della certezza del diritto e della tutela della proprietà privata. Sono strumenti essenziali per cittadini, professionisti, imprese e amministrazioni pubbliche, ma troppo spesso rimangono lontani dall'attenzione dell'opinione pubblica», ha spiegato Peter Kasal. L'Alto Adige, insieme al Trentino, rappresenta un'eccellenza nazionale grazie alla gestione autonoma di questi servizi, una competenza garantita dallo Statuto di Autonomia che consente di assicurare dati affidabili, procedure efficienti e un elevato livello di sicurezza giuridica.

Per l'assessore provinciale al Libro fondiario e Catasto Christian Bianchi, la partecipazione ai tavoli europei conferma il ruolo di primo piano dell'Alto Adige. «Non siamo soltanto custodi di una tradizione, ma protagonisti dell'innovazione», ha sottolineato, annunciando che la Provincia continuerà a investire nella formazione del personale e nello sviluppo tecnologico per mantenere il sistema catastale altoatesino tra i modelli di riferimento in Europa. Bianchi ha infine ringraziato il direttore del Catasto e tutti i collaboratori che, ogni giorno, svolgono un lavoro fondamentale per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e per la tutela dei diritti dei cittadini.