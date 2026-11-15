BOLZANO. Il sole continuerà ad alternarsi alle nuvole in Alto Adige anche nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche nel complesso stabili ma qualche possibile precipitazione a partire da martedì. A influenzare il tempo sarà una corrente occidentale che porterà sulle Alpi masse d'aria con livelli di umidità variabili.

Per lunedì 16 novembre sono previsti tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti. Le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime oscilleranno tra i 6 e gli 11 gradi.

Un cambiamento è atteso martedì 17 novembre, quando la nuvolosità tenderà ad aumentare e nel corso della giornata potranno verificarsi precipitazioni, soprattutto nelle zone settentrionali della provincia. Le temperature saranno comprese tra -2 e 3 gradi nei valori minimi e tra 5 e 12 gradi nei massimi.

Mercoledì 18 novembre torneranno alcune schiarite, alternate al passaggio di nubi. Giovedì il tempo resterà variabile, con maggiore instabilità lungo la cresta di confine.

La settimana si chiuderà invece con condizioni più favorevoli: venerdì 20 novembre prevarrà il sole e non sono previste precipitazioni, con temperature massime in aumento fino a 13 gradi.