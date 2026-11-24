BOLZANO. Ripartono in Alto Adige gli esami per ottenere l’abilitazione professionale di guida e accompagnatore turistico, ma con importanti novità. Venerdì 20 novembre 2026 la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore al Turismo Luis Walcher, ha approvato i nuovi criteri, adeguando le disposizioni provinciali alla normativa statale.

La principale novità riguarda l’introduzione di una prova tecnico-pratica, che si aggiunge a quelle scritta e orale. «Con la ripresa degli esami offriamo nuovamente una prospettiva concreta a tutte le persone che desiderano esercitare in Alto Adige la professione di guida turistica o accompagnatore turistico», sottolinea Walcher.

Cambia anche il sistema di valutazione: per ciascuna prova saranno assegnati al massimo 40 punti, con una soglia minima di 25 per il superamento dell’esame. Per le aspiranti guide turistiche dell’Alto Adige, inoltre, l’archeologia entra tra le materie d’esame, affiancando storia, storia dell’arte, caratteristiche paesaggistiche e naturali, geografia e legislazione turistica.

Particolare attenzione sarà riservata alle competenze linguistiche e comunicative. Nella prova pratica le guide turistiche dovranno illustrare in italiano e tedesco un sito scelto dalla commissione, approfondendone gli aspetti storici, artistici, archeologici e architettonici. Gli accompagnatori turistici dovranno invece presentare un itinerario di viaggio in tre lingue: italiano, tedesco e inglese.

L’obiettivo della Provincia di Bolzano è verificare non soltanto le conoscenze teoriche dei candidati, ma anche la loro capacità di trasmettere informazioni e di comunicare efficacemente con i visitatori.