BOLZANO. Un traffico di farmaci anabolizzanti e sostanze stupefacenti con spedizioni quotidiane in Alto Adige, nel resto d'Italia e all'estero. È quanto emerso da una vasta indagine della Procura di Bolzano, condotta dai carabinieri del Nas di Trento, culminata oggi, 15 ottobre, in 17 perquisizioni nelle province di Napoli, Caserta, Pavia e Milano. Sono 16 gli indagati, mentre il valore al dettaglio delle oltre 400mila dosi sequestrate in un deposito è stimato in almeno 30 milioni di euro.

L'inchiesta, avviata nel 2024, ha ricostruito l'attività di due nuclei familiari, composti rispettivamente da quattro e due persone, che si sarebbero avvalsi di una decina di collaboratori. Quindici indagati risiedono nel Napoletano e uno nel Pavese. Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva la spedizione giornaliera di centinaia di chili di sostanze illegali, utilizzando app di messaggistica anonima, criptovalute e pacchi con nominativi fittizi per nascondere i pagamenti e riciclare i profitti.

Durante le perquisizioni, i militari hanno scoperto in provincia di Napoli un garage con 560 pacchi contenenti oltre 400mila dosi di anabolizzanti e stupefacenti, occultate in confezioni apparentemente destinate a giocattoli, cosmetici e prodotti per la casa. Sequestrati inoltre oltre 125mila euro in contanti, numerosi orologi Rolex e carte di debito. In provincia di Pavia sono stati trovati altri 42mila euro e 4.400 confezioni di anabolizzanti, per un valore stimato di 250mila euro.

Il Tribunale di Bolzano ha disposto anche il sequestro preventivo di 12 immobili e delle somme presenti sui conti correnti, a fronte di profitti illeciti stimati dagli investigatori in circa 9 milioni di euro. Per 11 dei 16 indagati il giudice ha fissato gli interrogatori preventivi, dopo la richiesta della Procura di applicare misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari. Le indagini risultano al momento concluse. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.