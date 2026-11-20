BOLZANO. La Giunta provinciale ha approvato l’ipotesi di contratto collettivo per i 1.943 dirigenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. L’accordo, raggiunto il 27 ottobre 2026, riguarda il triennio 2022-2024 e interessa medici, veterinari, dirigenti sanitari non medici e dirigenti delle professioni sanitarie.

Il testo aumenta diverse indennità e riconosce al personale part-time, per le ore supplementari, la stessa paga oraria prevista per gli straordinari di chi lavora a tempo pieno. Il tetto complessivo è di 250 ore annue. L’assessore Hubert Messner sottolinea che l’obiettivo è attrarre professionisti qualificati e trattenerli nel servizio sanitario pubblico.

Chi ha già superato tre mesi di prova presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige potrà farseli riconoscere in caso di assunzione a tempo indeterminato nello stesso profilo. Cambiano anche i requisiti per accedere al secondo livello di carriera. Per tutta la dirigenza, la verifica per l’indennità di risultato dovrà avvenire entro il 30 aprile e il pagamento entro il 30 giugno.

Il 9 novembre 2026 i revisori della Provincia di Bolzano hanno espresso parere favorevole sulla compatibilità dell’accordo con il bilancio. Il testo sarà trasmesso alla Corte dei conti di Bolzano. La firma definitiva potrà arrivare dopo la certificazione positiva oppure una volta trascorsi i 15 giorni previsti per il controllo dalla trasmissione.