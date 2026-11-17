BOLZANO. Aumentano del 43% le richieste di aiuto delle donne vittime di violenza in Alto Adige. Sono passate dalle 586 del 2021 alle 838 del 2025, mentre le donne accolte nelle strutture residenziali sono salite da 104 a 172, con un incremento del 65%. Numeri preoccupanti, presentati oggi, 17 novembre, a Palazzo Widmann, in occasione del lancio della campagna «L'Alto Adige si alza in piedi», promossa in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Secondo i dati ASTAT, illustrati da Astrid Wiest, direttrice dell’Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale, nell'86% dei casi seguiti dai centri di consulenza nel 2025 l'autore della violenza era il partner o l'ex compagno. «Non possiamo limitarci alla consapevolezza che, come società, abbiamo un problema: dobbiamo agire», ha dichiarato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, richiamando tutti a una responsabilità collettiva.

Quest'anno la campagna mette al centro soprattutto gli uomini, invitandoli a prendere posizione contro comportamenti violenti e discriminatori. La presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità Ulrike Oberhammer ha sottolineato l'importanza di intervenire anche di fronte a comportamenti inappropriati. La vicepresidente Nadia Mazzardis ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale, mentre la Caritas ha illustrato i percorsi rivolti agli uomini autori di violenza.

La mobilitazione coinvolgerà anche lo sport. Il 21 novembre, allo stadio Druso di Bolzano, l'FC Südtirol promuoverà un'iniziativa di sensibilizzazione durante una partita casalinga. Il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro e quello del club Gerhard Comper hanno sottolineato l'importanza di diffondere una cultura del rispetto, anche attraverso il mondo sportivo.