BOLZANO. La lotta contro la violenza sulle donne deve partire dall’impegno e dalla responsabilità degli uomini. È il principio alla base di una mozione presentata da consiglieri provinciali di diversi schieramenti politici in Alto Adige, uniti dalla volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno. Il documento si articola in sette punti e sarà discusso dal Consiglio provinciale di Bolzano nel corso della sessione di dicembre.

Il primo punto impegna la Giunta provinciale a garantire la copertura finanziaria e strutturale delle attività dei centri per uomini autori di violenza. L’obiettivo è assicurare continuità ai percorsi di responsabilizzazione e cambiamento dei comportamenti violenti.

Un’iniziativa trasversale che vede impegnati, tra gli altri, l’assessore provinciale Philipp Achammer (Svp) e il consigliere provinciale Zeno Oberkofler (Verdi). Al centro della proposta la necessità di coinvolgere direttamente gli uomini nella prevenzione della violenza di genere, superando le appartenenze politiche.