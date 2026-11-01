BOLZANO. Dopo il sopralluogo all’Aluminium Bozen, l’assessore provinciale Christian Bianchi boccia l’ipotesi di trasferire lo stabilimento: «Sarebbe uno spreco di 220 milioni di euro pubblici». Bianchi punta al rinnovo della concessione, cercando una soluzione in sintonia con l’espansione del Noi Techpark.



«Il Noi Techpark rappresenta una realtà strategica per il nostro territorio e il suo sviluppo è importante. Ma credo che innovazione e industria possano e debbano trovare il modo di crescere insieme. Qui abbiamo una realtà produttiva funzionante, radicata a Bolzano e con importanti posti di lavoro».



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