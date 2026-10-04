BOLZANO. «Nessuna intenzione di abbandonare Bolzano né di trasferire altrove l’attività». Il Gruppo Aluminium interviene sul futuro dello stabilimento altoatesino e assicura che il sito di Aluminium Bozen continuerà ad avere un ruolo centrale nelle strategie aziendali, con l’obiettivo di tutelare sia i lavoratori sia l’indotto locale.

Il gruppo distingue nettamente la situazione bolzanina dalla trattativa che riguarda lo stabilimento Hydro di Feltre. Aluminium Bozen e Aluminium Dolomites, viene precisato, sono società distinte e autonome e le valutazioni in corso sul sito bellunese non avrebbero quindi alcun collegamento con il futuro della produzione a Bolzano.

La presa di posizione arriva dopo le ipotesi circolate su un possibile legame tra le due operazioni. Il Gruppo Aluminium respinge questa ricostruzione e ribadisce che l'eventuale operazione relativa a Feltre deve essere considerata separatamente rispetto alle prospettive dello stabilimento altoatesino.

Intanto resta aperto il confronto con la Provincia autonoma di Bolzano sul futuro dell’area industriale. Il dialogo prosegue con l’obiettivo dichiarato di assicurare continuità produttiva e occupazionale allo stabilimento e dare prospettive ai lavoratori e alle attività dell’indotto.