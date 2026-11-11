BOLZANO. I laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima superano con esito positivo la verifica di Accredia, l'Ente unico nazionale di accreditamento. Gli ispettori hanno espresso una valutazione molto favorevole dopo tre giorni di controlli, durante i quali sono state esaminate le procedure analitiche e l'intero sistema di gestione della qualità.

Tra gli aspetti apprezzati figurano l'organizzazione delle attività, il monitoraggio costante delle condizioni operative e il rigore dei protocolli adottati per garantire risultati affidabili. Un riconoscimento che riguarda la capacità dei laboratori di assicurare analisi accurate e conformi agli standard richiesti.

«L'esito positivo della verifica di Accredia conferma l'elevato livello qualitativo raggiunto dai laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima», ha commentato l'assessore provinciale alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima Peter Brunner. «Disporre di dati analitici affidabili e riconosciuti a livello nazionale rappresenta un presupposto essenziale per adottare decisioni fondate e garantire un efficace monitoraggio delle matrici ambientali».

Nel corso delle attività sono stati inoltre aggiornati e ampliati i metodi di analisi accreditati. In particolare, il procedimento utilizzato per individuare gli anioni potrà essere applicato non soltanto alle acque potabili, ma anche a quelle di scarico e alle acque superficiali.

Novità anche sul fronte dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche monitorate per il loro impatto ambientale: il metodo di analisi già accreditato è stato adeguato alle disposizioni normative più recenti, con l'inserimento di altre sei sostanze da sottoporre a controllo.