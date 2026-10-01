VAL PUSTERIA. Mattinata di disagi sulla ferrovia della Val Pusteria, dove un treno ha urtato un animale selvatico mentre percorreva il tratto tra Monguelfo e Valdaora. L’incidente ha reso necessario lo stop del convoglio lungo la linea.

Dopo l’impatto, i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno. Non risultano conseguenze per le persone che si trovavano a bordo e, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto ferito.

L’episodio ha però avuto ripercussioni sul servizio ferroviario. Nel corso della mattinata sono state segnalate corse cancellate e ritardi, con conseguenti disagi per chi viaggiava lungo la linea pusterese.

Sul posto sono state avviate le operazioni necessarie per gestire il convoglio fermo e permettere la ripresa della circolazione dei treni. La situazione resta legata ai tempi necessari per liberare e rendere nuovamente percorribile il tratto interessato.