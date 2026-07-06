BOLZANO. Trovare un animale selvatico ferito, malato o apparentemente orfano porta spesso a voler intervenire per aiutarlo. Ma non sempre farlo rappresenta la scelta migliore. Per questo motivo la Provincia di Bolzano, attraverso l'Ufficio Gestione fauna selvatica, e l'Associazione Cacciatori Alto Adige hanno lanciato la campagna informativa "Fauna SOS – Quando aiutare e quando no?", con l'obiettivo di spiegare ai cittadini come comportarsi nelle diverse situazioni. "I cuccioli, in particolare, suscitano in noi esseri umani un istinto protettivo, ma i cuccioli sani hanno bisogno di aiuto solo in casi estremamente rari", spiega il direttore del Servizio forestale, Günther Unterthiner. L'assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher sottolinea invece che la campagna vuole promuovere una gestione responsabile della fauna selvatica: "La conoscenza è la migliore protezione, sia per gli animali che per le persone". Come ricorda il presidente dell'Associazione Cacciatori Alto Adige, Günther Rabensteiner, è del tutto normale che caprioletti, cerbiatti e lepri giovani restino soli per diverse ore mentre la madre si allontana per cercare cibo. La sua presenza nelle vicinanze viene però spesso impedita proprio dalle persone che si fermano ad osservare o tentano di soccorrere il piccolo. Anche Dominik Trenkwalder, dell'Ufficio Gestione fauna selvatica, richiama l'attenzione sulle norme vigenti: i privati non possono tenere o accudire animali selvatici senza autorizzazione. Solo gli esemplari feriti, malati o realmente orfani possono essere recuperati e affidati ai centri specializzati, ricordando che chi li prende in custodia si assume anche la responsabilità e i relativi costi. Le indicazioni della campagna invitano innanzitutto a mantenere le distanze e osservare la situazione prima di intervenire. I proprietari di cani e gatti dovrebbero inoltre evitare che i propri animali si avvicinino alla fauna selvatica. Se si trova un piccolo uccello sano, è possibile riporlo nel nido o in un luogo riparato tra i rami, mentre caprioletti, lepri giovani e cerbiatti non devono essere toccati. Quando invece un animale è chiaramente ferito, malato o con ogni probabilità orfano, bisogna contattare un centro di recupero oppure il 112. Per il trasporto è consigliato utilizzare una gabbia con fori di aerazione e indossare guanti o utilizzare un panno per evitare ferite o il contatto con eventuali malattie. In Alto Adige operano due strutture dedicate al recupero della fauna selvatica: il Centro Recupero Avifauna di Castel Tirolo e il Centro di Recupero Avifauna e Piccoli Mammiferi Selvatici (CRAB) di Bolzano. Anche in caso di incidenti stradali con animali selvatici o quando un animale rimane impigliato in una recinzione è necessario chiamare il 112, che provvede ad allertare l'agente venatorio competente. Gli opuscoli e i manifesti della campagna "Fauna SOS – Quando aiutare e quando no?" sono distribuiti nelle stazioni forestali, nei centri visita dei parchi naturali e del Parco Nazionale dello Stelvio, negli uffici provinciali competenti, nei centri di recupero della fauna, negli ambulatori veterinari, oltre che presso Questura e Carabinieri.