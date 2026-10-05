BOLZANO. Ansia da prestazione, stress, difficoltà emotive e problemi nei rapporti con coetanei e familiari. Sono alcuni dei segnali del crescente disagio tra bambini e adolescenti delle scuole italiane dell’Alto Adige. Nell’anno scolastico 2025/2026 sono stati effettuati 4.040 interventi di consulenza psicologica rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico.

Circa il 74% degli interventi ha riguardato le scuole secondarie, mentre gli studenti rappresentano oltre il 60% degli utenti che si sono rivolti al servizio. Nell’81,6% dei casi il sostegno è stato fornito attraverso colloqui individuali. Tra le problematiche riscontrate con maggiore frequenza figurano l’ansia legata alla prestazione scolastica, le difficoltà nelle relazioni tra pari, lo stress, il disagio emotivo e i problemi nei rapporti familiari.

La Direzione Istruzione e Formazione italiana riconosce la preoccupazione per il fenomeno, ma sottolinea che da anni nelle scuole sono presenti strumenti di supporto e consulenza psicologica, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali. «Proprio per tale ragione, da molti anni le scuole dispongono di strumenti di supporto e consulenza psicologica che operano in stretta collaborazione con i servizi sanitari e sociali del territorio», afferma Marco Galateo. È inoltre attivo un protocollo con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Provincia di Bolzano per la formazione continua degli operatori degli sportelli.

Secondo Galateo, quindi, la disponibilità di sostegno nelle scuole non può essere misurata considerando esclusivamente gli psicologi scolastici appartenenti al Servizio sanitario. «Il dibattito sul benessere psicologico degli studenti merita di essere affrontato considerando l’insieme dei servizi effettivamente disponibili nelle scuole ed evitando di limitare l’analisi al solo numero degli psicologi del Servizio sanitario», conclude.