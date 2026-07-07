TRENTO. La possibilità di introdurre in Trentino la caccia con arco e frecce per il contenimento dei cinghiali scatena la dura reazione dell'Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che definisce la proposta «anacronistica e assurda». L'associazione interviene dopo il via libera espresso dall'Ispra alla sperimentazione che la Provincia di Trento potrebbe avviare a partire dal 2027.

Secondo l'Oipa, il ricorso all'arco rappresenterebbe «un altro provvedimento estremo e pericoloso ai danni della fauna selvatica e della sicurezza pubblica». L'associazione sostiene che questa modalità di abbattimento aumenterebbe il rischio di ferimenti degli animali e di «lunghe agonie», oltre a sollevare interrogativi sul piano della sicurezza.

«È sconcertante che, nel 2026, si possa anche solo ipotizzare di legittimare una proposta del genere, contraria a ogni principio di civiltà», afferma Alessandro Piacenza, responsabile tutela fauna selvatica dell'Oipa. L'associazione chiede quindi che il progetto venga ritirato e invita le istituzioni a puntare su «soluzioni realmente efficaci, etiche e basate sulle evidenze scientifiche», anziché su strumenti ritenuti funzionali agli interessi del mondo venatorio.

La sperimentazione della caccia con arco e frecce rientra tra le ipotesi allo studio della Provincia autonoma di Trento per il controllo della popolazione di cinghiali, tema che continua ad alimentare il confronto tra amministrazioni, mondo venatorio e associazioni animaliste. L'eventuale avvio del progetto è previsto, in via sperimentale, dal 2027.